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Посмотрите трейлер фильма «Поступь хаоса» по одноименному роману Патрика Несса

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:04

Вышел трейлер фильма «Поступь хаоса», снятый по одноименному роману Патрика Несса. Главные роли в картине исполнили Том Холланд и Дейзи Ридли.

Фильм рассказывает о молодом человеке Тодде Хьюитте, который живет с приемными родителями на планете, колонизированной землянами. Ее населяют исключительно мужчины, поскольку женщины исчезли после эпидемии вируса Шум.

Выжившие могут слышать мысли друг друга, поэтому сохранить что‑либо в секрете невозможно. Накануне своего совершеннолетия Тодд слышит в шуме чужих мыслей, что жители города скрывают от него что‑то ужасное. Хьюитт решает сбежать и, укрываясь от погони, сталкивается с девушкой.

Режиссером «Поступи хаоса» выступил Даг Лайман, снявший «Грань будущего» и «Мистера и миссис Смит». В картине также снялись Мадс Миккельсен, Рей МакКиннон, Ник Джонас и другие.

Съемки фильма начались еще в 2017 году, однако выход постоянно откладывался. По последним данным, премьера должна состояться в 2021 году.

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