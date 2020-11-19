Посмотрите трейлер фильма «Поступь хаоса» по одноименному роману Патрика Несса

Вышел трейлер фильма «Поступь хаоса», снятый по одноименному роману Патрика Несса. Главные роли в картине исполнили Том Холланд и Дейзи Ридли.

Фильм рассказывает о молодом человеке Тодде Хьюитте, который живет с приемными родителями на планете, колонизированной землянами. Ее населяют исключительно мужчины, поскольку женщины исчезли после эпидемии вируса Шум.

Выжившие могут слышать мысли друг друга, поэтому сохранить что‑либо в секрете невозможно. Накануне своего совершеннолетия Тодд слышит в шуме чужих мыслей, что жители города скрывают от него что‑то ужасное. Хьюитт решает сбежать и, укрываясь от погони, сталкивается с девушкой.