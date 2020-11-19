КГБ Беларуси внес создателей «Нехты» в список террористов. Они единственные белорусы в нем

Всего в списке 726 фамилий, основатели «Нехты» — единственные граждане Беларуси в нем. Остальные в основном уроженцы ближневосточных государств — Афганистана, Сирии и Ирака.

Комитет государственной безопасности Беларуси внес основателя телеграм-каналов «Нехта» и «Нехта Live» Степана Путило , а также бывшего главреда каналов Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к экстремизму.

В октябре телеграм-канал Nexta Live и его логотип признали в Беларуси экстремистскими. В МВД это объяснили тем, что в канале появляется контент, направленный на организацию массовых беспорядков. Проект сменил название на «Нехта Live».

В ноябре белорусский СК завел против Путило и Протасевича уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Генпрокуратура Беларуси потребовала у Польши арестовать основателей «Нехты» и передать их белорусским правоохранительным органам.