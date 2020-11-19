Опрос: две трети россиян не представляют жизни без смартфона

Более 60% жителей России не представляют жизни без смартфонов. Об этом говорится в результатах исследования компании Honor, сообщает «Нож».

45% респондентов заявили, что сталкивались с проблемами из‑за внезапной разрядки батареи. 42% из них считают, что остаться без связи то же самое, что промокнуть под дождем. 26% отметили, что быть без смартфона — это как сидеть без света, а 23% сравнили ситуацию с опозданием на работу.

Среди опрошенных 17% признались, что из‑за разряженного гаджета начинают паниковать и теряют сосредоточенность, а 15% сравнивают стресс с ухудшением здоровья близких или тревогой из‑за развода, ипотечных долгов или уменьшения заработка. Только 12% относятся спокойно к севшей батарее.

Психолог Зара Арутюнян объяснила, что мобильный телефон для многих не только дополняет реальность, но иногда и заменяет ее. Все дело в широком перечне функций гаджета.

«Там все: карты, которыми мы оплачиваем покупки, там сайты, на которых мы делаем заказы, там наши друзья, знакомые, дети и взрослые, которым мы пишем по бесконечным мессенджерам и узнаем, как они себя чувствуют», — сказала Арутюнян.

Согласно опросу, 24% ощущают себя в не своей тарелке, если смартфон нужно выключить, например в кино. 14% признались, что могут нагрубить тому, кто отвлекает их от скроллинга, а 37% постоянно проверяют, есть какие‑нибудь оповещения.

В опросе приняли участие 1000 жителей городов-миллионников от 18 до 44 лет. 70% из них проверяют уровень заряда батареи два-три раза в день или чаще.

Ранее аналитики группы «М.Видео — Эльдорадо» выяснили, что в России в прошлом году продали 30 млн смартфонов. На них потратили почти 500 млрд рублей. С 2018 года один аппарат вырос в цене в среднем на 1000 рублей и стоил 16,5 тыс. рублей.