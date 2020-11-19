«Союзмультфильм» проводит кастинг на озвучку нового персонажа из «Ну, погоди!». Им стал Котенок

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о кастинге на озвучивание Котенка, нового персонажа мультсериала «Ну, погоди!». Об этом сообщает РИА «Новости».

В отборе может принять участие любой желающий старше 6 лет. Для этого нужно записать несколько фраз Котенка на видео и опубликовать на своей странице в инстаграме или «ВКонтакте» с хештегом #ХочувНуПогоди. Если кандидату меньше 13, то ролик должны выложить родители. Работы принимаются до 16 декабря, итоги будут подведены 31 декабря.

Котенок будет второстепенным персонажем. По словам создателей «Ну, Погоди!», это милый и отважный герой, обладающий уникальным свойством оказываться «не в том месте и не в то время». Он часто становится невольным участником погони Волка за Зайцем.

Окончательный вариант внешнего облика Котенка будет создан с учетом «харизмы голоса», но уже сейчас есть эскиз персонажа.

Ранее «Союзмультфильм» представил образ Зайца из новых серий «Ну, погоди!». В ребуте ему изменили форму ушей и добавили прическу. Персонажа озвучивает комик Дмитрий Хрусталев, а Волк будет говорить голосом Гарика Харламова. Новая серия проекта выйдет в декабре.