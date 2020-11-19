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СМИ: Дуэйн Джонсон обсуждает с Marvel участие в третьей части «Дэдпула»

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:08

Дуэйн Джонсон может сыграть в третьей части «Дэдпула», пишет We Got This Covered со ссылкой на источники. По их словам, актера позвал на съемки его коллега по фильму «Red Notice» Райан Рейнолдс, исполнивший главную роль в супергеройской франшизе.

Издание сообщает, что Джонсон уже провел переговоры о возможном участии в проекте со студией Marvel, которая давно хочет поработать с актером. Причем «Дэдпул-3» — не единственный проект, который они обсуждают. Однако не уточняется, кого именно может сыграть Джонсон.

Пока новость можно считать слухом, так как о ней не написало ни одно крупное издание. Представители актера или студии также не подтвердили эту информацию.

Ранее Дуэйн Джонсон рассказал о курьезе, который произошел с ним на съемках «Red Notice». Актер оказался слишком крупным и не смог влезть в автомобиль «Порше», купленный специально для фильма.

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