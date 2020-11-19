На Камчатке мужчина с инвалидностью нарочно затопил соседей. Так он хотел напомнить о себе соцслужбе

В Петропавловск-Камчатском 72-летний пенсионер с инвалидностью затопил соседей с четвертого по первый этаж, чтобы обратить на себя внимание социальных служб. Об этом сообщает «Кам 24».

По словам Людмилы Темниковой, председателя правления дома, в котором живет мужчина, он специально подсоединил шланг к крану, бросил его на пол и включил воду. Так мужчина хотел напомнить о себе социальным работникам, которые не появлялись в его квартире неделю.

Пенсионер плохо слышит и видит, передвигается по квартире на костылях, не может самостоятельно выходить на улицу, а телефона у него нет, отметила Темникова. До 11 ноября к нему приходила соцработница, но затем перестала это делать. По словам женщины, он ударил ее костылем из‑за того, что та не смогла найти его паспорт.

«Конечно, сложно представить, что в таком состоянии мужчина мог кого‑то ударить — он костыли едва передвигает. Так или иначе, но с 11 ноября мужчина оставался один», — сказала Темникова.

В региональном министерстве социального благополучия и семейной политики произошедшее объяснили нехваткой соцработников. Там пообещали, с 23 ноября к мужчине снова будут приходить из соцслужбы, а в декабре его переведут в интернат для пожилых и людей с инвалидностью.