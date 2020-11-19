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Disney отказался платить автору новелизаций «Звездных войн» и «Чужого»

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:36

Компания Disney отказалась выплачивать роялти писателю Алану Дину Фостеру, создавшему новеллы по мотивам кинофраншиз «Звездные войны» и «Чужой». Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации писателей-фантастов (SFWA).

Корпорация не только не делает выплат Фостеру, но и отказывается составлять прошение на назначение роялти. Disney после поглощения студий Lucasflim и 20th Century Studios, стал принадлежать целый ряд книг автора, которые по-прежнему хорошо продаются.

Представители корпорации оставили ни с чем агентов и юристов Фостера, а также SFWA, объяснив, что когда Disney приобрел Lucasflim и 20th Century Studios, компании стали принадлежать лицензии на авторское право, но не ответственность и юридическое обязательство платить автору за его книги. Президент SFWA Мэри Робинетт, в свою очередь, отметила, что такая теория может изменить саму суть автороского права: по такой схеме любой издатель, который хотел бы продолжать зарабатывать деньги на авторе, не платя ему, мог бы просто продать права дочерней компании, которая затем отказывается от каких‑либо обязательств.

Фостер рассказал, что у его жены серьезное заболевание, а ему в 2016 году диагностировали рак. Писатель отметил, что не ждет благотворительности в свой адрес и просто хочет, чтобы ему дали, что ему принадлежит по праву.

В феврале Disney потребовал 250 долларов с начальной школы Эмерсон в Калифорнии за нарушение авторских прав во время показа «Короля Льва» Джона Фавро на вечере по сбору средств. Согласно Movie Licensing USA, годовые или одноразовые лицензии на показ картин приобрели 25 тысяч учебных учреждений в США. Кинопоказ в калифорнийской школе приобрел статус публичного, поэтому жалоба корпорации считается законной.

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