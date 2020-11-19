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Рэпер Нелли сыграет Чака Берри в байопике о Бадди Холли

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:42

Американский рэпер Нелли исполнит роль легендарного исполнителя рок-н-ролла Чака Берри в биографическом фильме о Бадди Холли. Об этом сообщает Variety.

В ленте, получившей название «Clear Lake», также сыграют Колин Хэнкс и Дайан Герреро. Роль самого Холли исполнит Руаири О’Коннор, известный по участию в сериале «Испанская принцесса».

Картина расскажет о том, как Холли и другие известные музыканты конца 1950-х годов породили рок-н-ролл и повлияли на движение за гражданские права в США. В возрасте 22 лет Холли трагически погиб в авиакатастрофе 3 февраля 1959 года недалеко от города Клир-Лейк штата Айова вместе с Ричи Валенсом, Дж. П. Ричардсоном, известным как «Большой Боппер», и пилотом Роджером Петерсоном.

Режиссером выступит Брюс Бересфорд. Когда выйдет лента, не сообщается.

В прошлом году The New York Times выяснил, что в 2008 году во время пожара на студии Universal в Калифорнии сгорели сотни тысяч записей культовых исполнителей. Были утрачены записи Чака Берри, Би Би Кинга, Эллы Фицджеральд, Nirvana, Nine Inch Nails, No Doubt, Guns N ʼRoses и многих других.

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