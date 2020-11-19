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Билли Портер снимет свой первый фильм в качестве режиссера

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:51

Американский актер и певец Билли Портер снимет свой первый фильм в качестве режиссера. Дебютом станет подростковая драма «Что, если?». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит студия Orion Pictures по сценарию Альваро Гарсии Лекуона. Фильм расскажет об ученике старшей школы по имени Кхал, который рассказывает в соцсетях о своих чувствах к трансгендерной девочке Келсе — и вскоре начинает встречаться с ней.

«Я очень рад быть частью этого нового пространства в Голливуде, чтобы рассказывать все типы историй от всех типов людей. Я благодарен за то, что могу ввести некоторые из этих историй в мейнстрим», — сказал Портер.

Билли Портер — лауреат премий «Тони», «Грэмми» и «Эмми», ставший известным сначала как театральный актер, а затем получивший признание и в кино. Одну из своих самых ярких ролей он сыграл в сериале Netflix «Поза». В ближайшее время Портер сыграет фею-крестную в мюзикле «Золушка».

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