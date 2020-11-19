В Нидерландах запретили запускать фейерверки на Рождество и Новый год из‑за COVID-19

Правительство Нидерландов запретило гражданам запускать фейерверки в период рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщил «ЕвроПульс».

Запрет связан с пандемией коронавируса: власти страны хотят снизить и без того немалую нагрузку на врачей и медицинские учреждения. Для этого в Голландии устанавливают уголовную ответственность за фейерверки и значительный штраф — 100 евро.

При этом гости и жители страны смогут по-прежнему зажигать бенгальские огни и подобные мини-фейерверки, которые безопасно держать в руках. Кроме того, власти компенсируют финансовые потери продавцам фейерверков — на это выделены 40 млн евро.

По информации портала, до 30% пациентов в зимние праздники обращаются в больницы из‑за травм, полученных во время запуска фейерверков. Также опасность этой зимой представляют и городские салюты: во многих городах ЕС их заменят онлайн-трансляциями, чтобы люди не собирались в большие группы.