В Петербурге ужесточают меры по COVID-19. Кафе и ледовые катки в ТЦ оставят без посетителей

В Петербурге с 23 ноября вступят в силу новые ограничения из‑за роста заболеваемости коронавирусом. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующий документ, сообщили в его администрации.

Со следующего понедельника в торговых центра Петербурга будет закрыты все предприятия общепита и ледовые катки. На остальных катках города в зоне катания должно будет находиться не более одного человека на 10 кв. м. Причем на крытых катках смогут одновременно кататься до 30-ти человек.

«Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки», — уточнили в пресс-службе губернатора.

К тому же с 23 ноября запретят проводить спортивные мероприятия со зрителями. Также ужесточаются требования к детским игровым комнатам при заведениях общепита.

Кроме того, с 1 декабря заполненность концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах должна быть не больше 25% от числа зрительских мест, за исключением мероприятий, на которые к 18 ноября уже продали много билетов.