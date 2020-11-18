Роскомнадзор потребовал от Google вернуть ролики Соловьева в тренды YouTube

Роскомнадзор направил компании Google письмо с требованием вернуть ютьюб-канал российского телеведущего Владимира Соловьева в тренды платформы YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о канале «Соловьев LIVE». Роскомнадзор заметил, что с октября 2020 года ютьюб-ролики телеведущего не попадают в раздел «В тренде», хотя раньше они оказывались там регулярно. Это можно расценить как попытку ограничить распространение материалов Соловьева и воспрепятствовать росту его аудитории, считают в ведомстве.

В связи с этим Роскомнадзор потребовал отменить ограничения против канала «Соловьев LIVE» и привести правила площадки в соответствие с действующим российским законодательством.

Как отмечает «Дождь», Владимир Соловьев до этого сам ни раз жаловался на то, что его сюжеты не попадают в раздел «В тренде», а подписчики не получают уведомления о новых видео.

Согласно справке Google, раздел «В тренде» необходим для того, чтобы «представить ролики, которые будут интересны широкому кругу зрителей». За формирование списков видео отвечают алгоритмы компании — они учитывают число просмотров материала, время с момента публикации, популярность ролика и множество других показателей.