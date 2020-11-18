Нейронная сеть человеческого мозга оказалась похожа на скопления галактик во Вселенной

Системы галактик во Вселенной поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга. К такому выводу пришли астрофизик Франко Вазза из Болонского университета и нейрохирург Альберто Фелетти из Университета Вероны в ходе совместного исследования.

По словам ученых, космические сети галактик и сети нейронов имеют сходства в строении — обе создают структуры с одинаковыми уровнями сложности и самообслуживания, несмотря на разницу в масштабе.

Нейронную сеть мозга формируют около 69 млрд нейронов, а Вселенная насчитывает как минимум 100 млрд галактик. В обеих системах эти элементы — нейроны и галактики, создающие волокна и узлы — составляют лишь 30% их массы. Оставшиеся 70% состоят из компонентов, которые играют пассивную роль. Речь идет о воде в мозге и темной энергии во Вселенной.

Существует еще несколько параметров, характеризующих как нейронную сеть, так и скопления галактик. В их числе — среднее количество соединений в каждом узле и кластеризация нескольких соединений в центральных узлах.

Согласно заключению ученых, обе сети похожи, поскольку развиваются по похожим физическим принципам, хотя имеют очевидную разницу между физическими силами, регулирующими галактики и нейроны.