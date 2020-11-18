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В Японии лингвисты раскритиковали неправильный перевод вывесок на английский язык

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:00

Группа японских лингвистов раскритиковала местные власти за злоупотребление машинным переводом и неправильные вывески на английском языке. Об этом сообщил The Guardian.

По мнению специалистов, некорректный перевод вывесок портит имидж страны и становится «национальным позором», особенно в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2021 году. Кроме того, неправильные надписи могут быть опасны для жизни иностранцев.

«Иностранцам, живущим в Японии, по крайней мере, должна быть предоставлена точная, понятная информация, особенно если они нуждаются в эвакуации после стихийного бедствия. Это может быть вопросом жизни и смерти», — сказала профессор Чикако Цурута.

Чтобы исправить ошибки в переводе, семь ученых-лингвистов создали «Ассоциацию по изучению английского языка в Японии». «Мы решили, что больше не хотим чувствовать себя неловко из‑за плохого использования английского», — говорят они.

Организация поможет властям верно перевести символы кандзи на английский язык. В частности, с волонтерами ассоциации сотрудничают чиновники города Ураясу, где находится знаменитый парк развлечений Диснейленд.

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