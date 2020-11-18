перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Онлайн-проект «Симпосий» запускает цикл лекций о русской поэзии 21:09
На Красной площади задержали Деда Мороза. Он вышел на пикет против закрытия новогодних елок 20:58
Штрафы владельцам электросамокатов, трейлер «Лиги справедливости» и другие новости дня 20:46 Дайджест
Центр Вознесенского и «Брусфест» представят онлайн-оперу «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр» 20:21
В Коммунарке в коронавирусном госпитале взорвался кислород 19:47
LDA Design Проект развития острова Октябрьский в Калининграде получил международную премию The Pineapples
Проект развития острова Октябрьский в Калининграде получил международную премию The Pineapples 19:22
Джордж Клуни раздал своим друзьям по 1 млн долларов 19:18
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигурантам дела «Седьмой студии» 18:32
Москва выбыла из рейтинга 100 самых дорогих городов мира 18:08
В Госдуме предложили согласовывать все просветительские мероприятия с властями 17:53
schluditsch/Unsplash Pfizer и BioNTech повысили оценку эффективности своей вакцины от COVID-19 до 95%
Pfizer и BioNTech повысили оценку эффективности своей вакцины от COVID-19 до 95% 17:42
«Современник» представит новую версию «Фантазий Фарятьева» — знаменитой пьесы конца 1970-х 17:16
«Мы остались без работы»: российские промоутеры призвали власти спасти концертную отрасль 17:10
Адвокат Фонда памяти группы Дятлова раскритиковал ТНТ за новый сериал. Канал подаст на него в суд 16:58
Оркестр OpensoundOrchestra исполнит культовые партитуры и мировые премьеры в «Зарядье» 16:50
zhang kaiyv/Unsplash Apple наполовину снизит комиссию для большинства разработчиков в App Store
Apple наполовину снизит комиссию для большинства разработчиков в App Store 16:35
Петербуржец нашел в обуви The North Face записку от заключенного из Китая. Компания начала проверку 16:07
Наталья Синдеева и Сергей Лукьяненко прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна 15:53
Партнерам ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» начали поступать угрозы 15:45
ФБК продал дверь в офис, которую неоднократно ломали силовики, за 122 тыс. рублей 15:18
Отключить рекламу

Онлайн-проект «Симпосий» запускает цикл лекций о русской поэзии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:09

Онлайн-проект «Симпосий» запускает цикл лекций литературоведа и переводчика Валерия Шубинского, посвященный русской поэзии. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Шубинский начнет цикл с четырех лекций, посвященных авторам 1950–1960-х годов. Этот образовательный блок расскажет о новой эпохе в русской поэзии и формированию ее языка. Лекции пройдут 22 и 29 ноября, 6 и 13 декабря.

Первая встреча будет посвящена оттепели и пересечении трех поколений поэтов — классиков Серебряного века (Ахматова, Пастернак, Заболоцкий), довоенных авторов (Тарковский, Петров, Липкин) и молодых литераторов (Слуцкий, Самойлов, Елагин).

Во второй лекции Шубинский расскажет о московской поэзии тех лет — эстрадниках, интеллигентах, модернистах и минималистах. Третья и четвертая встречи сконцентрируются на авторах Ленинграда, в первую очередь на Иосифе Бродском, его соратниках и поэтических противниках, таких как Леонид Аронзон и Виктор Соснора.

Присоединиться к лекциям можно здесь. Участие в одной встрече стоит 400 рублей, весь блок предлагается купить за 1200 рублей (для студентов и пенсионеров — 1000 р.). Подробнее о программе курса рассказывается на фейсбуке.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
триллер
Дичь
Девушка и маньяк меняются телами в новом убойном слэшере режиссера «Счастливого дня смерти»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Валерий Шубинский
Иосиф Бродский
Виктор Соснора
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить