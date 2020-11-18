Онлайн-проект «Симпосий» запускает цикл лекций о русской поэзии

Онлайн-проект «Симпосий» запускает цикл лекций литературоведа и переводчика Валерия Шубинского, посвященный русской поэзии. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Шубинский начнет цикл с четырех лекций, посвященных авторам 1950–1960-х годов. Этот образовательный блок расскажет о новой эпохе в русской поэзии и формированию ее языка. Лекции пройдут 22 и 29 ноября, 6 и 13 декабря.

Первая встреча будет посвящена оттепели и пересечении трех поколений поэтов — классиков Серебряного века (Ахматова, Пастернак, Заболоцкий), довоенных авторов (Тарковский, Петров, Липкин) и молодых литераторов (Слуцкий, Самойлов, Елагин).

Во второй лекции Шубинский расскажет о московской поэзии тех лет — эстрадниках, интеллигентах, модернистах и минималистах. Третья и четвертая встречи сконцентрируются на авторах Ленинграда, в первую очередь на Иосифе Бродском, его соратниках и поэтических противниках, таких как Леонид Аронзон и Виктор Соснора.

Присоединиться к лекциям можно здесь. Участие в одной встрече стоит 400 рублей, весь блок предлагается купить за 1200 рублей (для студентов и пенсионеров — 1000 р.). Подробнее о программе курса рассказывается на фейсбуке.