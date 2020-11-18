Штрафы владельцам электросамокатов, трейлер «Лиги справедливости» и другие новости дня

В России выявили за сутки 20 985 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 1 991 998.

В Госдуме предложили признать митингами очереди на одиночные пикеты и тематические прогулки. Акции могут запретить рядом со зданиями экстренных служб.

В Минтрансе предложили ограничить скорость гироскутеров и электросамокатов до 20 километров в час, а нарушителей этого режима штрафовать. Пешеходы на тротуарах будут иметь приоритет.

Правительство Якутска продаст здание мэрии и переедет в опенспейс. Власти таким образом решили экономить.

В Москве неизвестные обыскали офис крупной компании, переодевшись в полицейских. Следователи начали проверку.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что будет лечиться в московской частной клинике от коронавируса. Он объяснил, что не хочет занимать койку, которая может достаться больному с более тяжелым случаем.

Прокуратура не нашла нарушений в том, что у мэра Казани есть коллекция часов на 120 млн рублей. Проверку провели после расследования ФБК.

Студенты МГУ потребовали у вуза снизить плату за обучение — его качество, по мнению учащихся, упало из‑за перевода на дистанционку. В университете им отказали.

Челябинец продал квартиру, разрекламированную при помощи Квентина Тарантино. Режиссер, осматривающий жилплощадь, стал мемом в 2019 году.

На тренировке в Дубае погиб известный пилот реактивного ранца Винс Реффет. Каскадеру было 36 лет, подробности его гибели не сообщаются.

Зак Снайдер выпустил черно-белый трейлер «Лиги справедливости» и показал новый дизайн Степпенвулфа. Спайк Ли собрался снять мюзикл о препарате «Виагра».

Мартин Гор из Depeche Mode выпустил песню «Mandrill». Его новый сольный мини-альбом выйдет 29 января.

Оркестр OpensoundOrchestra исполнит культовые партитуры и мировые премьеры в «Зарядье». Выступления пройдут 19 ноября и 1 декабря.