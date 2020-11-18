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Новости
Онлайн-проект «Симпосий» запускает цикл лекций о русской поэзии 21:09
На Красной площади задержали Деда Мороза. Он вышел на пикет против закрытия новогодних елок 20:58
Штрафы владельцам электросамокатов, трейлер «Лиги справедливости» и другие новости дня 20:46 Дайджест
Центр Вознесенского и «Брусфест» представят онлайн-оперу «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр» 20:21
В Коммунарке в коронавирусном госпитале взорвался кислород 19:47
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Проект развития острова Октябрьский в Калининграде получил международную премию The Pineapples 19:22
Джордж Клуни раздал своим друзьям по 1 млн долларов 19:18
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигурантам дела «Седьмой студии» 18:32
Москва выбыла из рейтинга 100 самых дорогих городов мира 18:08
В Госдуме предложили согласовывать все просветительские мероприятия с властями 17:53
schluditsch/Unsplash Pfizer и BioNTech повысили оценку эффективности своей вакцины от COVID-19 до 95%
Pfizer и BioNTech повысили оценку эффективности своей вакцины от COVID-19 до 95% 17:42
«Современник» представит новую версию «Фантазий Фарятьева» — знаменитой пьесы конца 1970-х 17:16
«Мы остались без работы»: российские промоутеры призвали власти спасти концертную отрасль 17:10
Адвокат Фонда памяти группы Дятлова раскритиковал ТНТ за новый сериал. Канал подаст на него в суд 16:58
Оркестр OpensoundOrchestra исполнит культовые партитуры и мировые премьеры в «Зарядье» 16:50
zhang kaiyv/Unsplash Apple наполовину снизит комиссию для большинства разработчиков в App Store
Apple наполовину снизит комиссию для большинства разработчиков в App Store 16:35
Петербуржец нашел в обуви The North Face записку от заключенного из Китая. Компания начала проверку 16:07
Наталья Синдеева и Сергей Лукьяненко прочитали книги вместе с людьми с синдромом Дауна 15:53
Партнерам ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» начали поступать угрозы 15:45
ФБК продал дверь в офис, которую неоднократно ломали силовики, за 122 тыс. рублей 15:18
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Дайджест

Штрафы владельцам электросамокатов, трейлер «Лиги справедливости» и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:46

В России выявили за сутки 20 985 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 1 991 998.

В Госдуме предложили признать митингами очереди на одиночные пикеты и тематические прогулки. Акции могут запретить рядом со зданиями экстренных служб.

В Минтрансе предложили ограничить скорость гироскутеров и электросамокатов до 20 километров в час, а нарушителей этого режима штрафовать. Пешеходы на тротуарах будут иметь приоритет.

Правительство Якутска продаст здание мэрии и переедет в опенспейс. Власти таким образом решили экономить.

В Москве неизвестные обыскали офис крупной компании, переодевшись в полицейских. Следователи начали проверку.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что будет лечиться в московской частной клинике от коронавируса. Он объяснил, что не хочет занимать койку, которая может достаться больному с более тяжелым случаем.

Прокуратура не нашла нарушений в том, что у мэра Казани есть коллекция часов на 120 млн рублей. Проверку провели после расследования ФБК.

Студенты МГУ потребовали у вуза снизить плату за обучение — его качество, по мнению учащихся, упало из‑за перевода на дистанционку. В университете им отказали.

Челябинец продал квартиру, разрекламированную при помощи Квентина Тарантино. Режиссер, осматривающий жилплощадь, стал мемом в 2019 году.

На тренировке в Дубае погиб известный пилот реактивного ранца Винс Реффет. Каскадеру было 36 лет, подробности его гибели не сообщаются.

Зак Снайдер выпустил черно-белый трейлер «Лиги справедливости» и показал новый дизайн Степпенвулфа. Спайк Ли собрался снять мюзикл о препарате «Виагра».

Мартин Гор из Depeche Mode выпустил песню «Mandrill». Его новый сольный мини-альбом выйдет 29 января.

Оркестр OpensoundOrchestra исполнит культовые партитуры и мировые премьеры в «Зарядье». Выступления пройдут 19 ноября и 1 декабря.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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