На Красной площади задержали Деда Мороза. Он вышел на пикет против закрытия новогодних елок

Протестующий вышел на площадь с плакатом «Я/Мы Новый год. Дед Мороз против закрытия елок». Вместе с ним задержали еще двух человек — «помощниц» Деда Мороза в костюмах эльфов.

В Москве на Красной площади полиция задержала участника одиночного пикета в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

По данным телеграм-канала, к задержанному выехал адвокат «Апологии протеста» Александр Альдаев.

В Москве из‑за роста заболеваемости коронавирусом отменили все новогодние елки, в том числе кремлевские. При этом один праздничный концерт в Кремле все-таки проведут, но без зрителей.

На Красной площади регулярно задерживают участников одиночных пикетов. Согласно федеральному закону о митингах, порядок проведения публичных мероприятий на Красной площади определяет лично президент России.