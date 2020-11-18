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В Коммунарке в коронавирусном госпитале взорвался кислород

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:47

В поселке Коммунарка в Новой Москве произошел взрыв — в больнице № 40, где лечат пациентов с COVID-19, разорвало трубу, по которой поступал кислород. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации РИА «Новости», в госпитале произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. Возгораний и обрушений нет, заявил источник ТАСС. Mash, впрочем, сообщил о частичном обрушении стены.

В МЧС отметили, что инцидент произошел в корпусе, который еще не сдан в эксплуатацию. «Пожара нет. Людей в корпусе не было. Сведения о пострадавших не поступали», — сказали в пресс-службе ведомства.

На место произошедшего приехали пожарные машины. «Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», — подчеркнули в департаменте здравоохранения Москвы.

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