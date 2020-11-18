В Коммунарке в коронавирусном госпитале взорвался кислород

В поселке Коммунарка в Новой Москве произошел взрыв — в больнице № 40, где лечат пациентов с COVID-19, разорвало трубу, по которой поступал кислород. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации РИА «Новости», в госпитале произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. Возгораний и обрушений нет, заявил источник ТАСС. Mash, впрочем, сообщил о частичном обрушении стены.
В МЧС отметили, что инцидент произошел в корпусе, который еще не сдан в эксплуатацию. «Пожара нет. Людей в корпусе не было. Сведения о пострадавших не поступали», — сказали в пресс-службе ведомства.
На место произошедшего приехали пожарные машины. «Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», — подчеркнули в департаменте здравоохранения Москвы.