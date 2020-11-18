Проект развития острова Октябрьский в Калининграде получил международную премию The Pineapples

Проект разработан архитектурным бюро LDA Design в консорциуме с MAParchitects и компанией WSP совместно с КБ «Стрелка» и «Дом.рф». Инициатором застройки выступило правительство Калининградской области.

Мастер-план острова Октябрьский в Калининграде получил британскую премию The Pineapples 2020 в номинации «Лучший международный проект». Об этом сообщается на сайте The Developer.

В своей номинации мастер-план острова обошел проекты из Индии и Японии, попавшие в шорт-лист. В жюри отметили продуманность связей между территорией острова и городом, а также оценили работу со сложными участками, в том числе со стадионом «Калининград».

Остров Октябрьский пролегает от центральной части Калининграда до границ города на востоке, его общая площадь — 385 гектаров. Конкурс на разработку плана развития этой территории был объявлен и проведен в 2018 году.

Согласно мастер-плану, на острове появятся жилые кварталы со дворами, школы и детсады, бизнес-центры, кафе и магазины, а также современные комфортные пространства для отдыха и занятия спортом. Архитекторы задумали превратить остров в «городской оазис, который объединил бы горожан с разным ритмом жизни».

Премия The Pineapples была учреждена в 2019 года. Ее присуждают за качественную работу с городскими пространствами, расположенными за пределами Великобритании. Награды в нескольких номинациях могут получить как уже реализованные проекты, так и находящиеся в процессе реализации.