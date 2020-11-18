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Джордж Клуни раздал своим друзьям по 1 млн долларов

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:18

Актер Джордж Клуни раздал своим лучшим друзьям по 1 млн долларов. Об этом он рассказал в интервью GQ.

Впервые о щедрости Клуни поведал бизнесмен Ранде Гербер в 2017 году, но актер никак не комментировал эту информацию. Сейчас он признался, что по миллиону наличными от него получили 14 человек.

По его словам, он заработал неожиданно много денег на фильме «Гравитация». Продюсеры тогда не стали назначать актерам гонорар, потому что ожидали провал картины в прокате. Поэтому участникам проекта предложили процент от выручки, и фильм в итоге оказался хитом.

Клуни отметил, что тогда он еще не был в отношениях, ему было около 52 лет, а все его друзья старше него. Актер решил отблагодарить каждого из них, потому что они всегда ему помогали и он был в хороших отношениях с этими людьми в течение 35 лет.

«Я подумал, знаете, без них у меня ничего этого не было бы. И мы все очень близки, и я просто подумал, что, если меня собьет автобус, они все будут в завещании. Так какого черта я жду, чтобы меня сбил автобус?» — сказал Клуни.

В итоге он разложил по сумкам наличные и собрал друзей у себя дома. Он показал им карту мира, на которой отметил, в каких местах побывал благодаря каждому из них, после чего раздал сумки.

В октябре Netflix опубликовал трейлер фильма «Полночное небо» («The Midnight Sky») с Джорджем Клуни в главной роли. Картина рассказывает об ученом на арктической исследовательской станции, который пытается предупредить экипаж космического корабля о катастрофе, произошедшей на Земле.

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