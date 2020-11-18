Москва выбыла из рейтинга 100 самых дорогих городов мира

Москва больше не входит в сотню самых дорогих городов мира. Российская столица опустилась на 20 позиций, заняв 106-е место. Об этом говорится в результатах ежегодного исследования Economist Intelligence Unit, сообщает The Economist.

Первое место в рейтинге разделили Гонконг, Париж и Цюрих. Первому городу удалось сохранить свою позицию, а Париж и Цюрих поднялись на четыре строки. В топ-10 городов также вошли Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.

Самыми дешевыми оказались Дамаск, Ташкент, Лусака, Каракас и Алма-Ата. Первые два города не изменили свои позиции за год, в то время как Лусака опустилась на три строчки, Каракас — на две, а Алма-Ата поднялись на две позиции.

При составлении рейтинга эксперты сравнили цены на 138 товаров и услуг в 133 крупных городах мира. Они учитывали стоимость продуктов питания, одежды, аренды жилья и обучения детей.

Согласно специалистам, за год жизнь в городах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы стала дешевле, а в западноевропейских городах — дороже. Во время пандемии коронавируса больше всего подорожали табак и бытовая электроника, а на обувь и одежду цены снизились.

Ранее исследователи американского Института транспорта и политики развития поместили на второе место Москву в списке лучших городов мира для прогулок. Столицу России они высоко оценили по критериям, среди которых близость к паркам и свободным от автомобилей зонам, близость больниц и школ, а также средний размер кварталов.