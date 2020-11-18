В Госдуме предложили запретить проведение просветительских мероприятий без согласования с властями

Группа сенаторов и депутатов из «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который запрещает заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей. Документ опубликован на сайте Госдумы.

В нем идет речь о просветительской деятельности вне образовательных программ — школьных или университетских. Авторы закона считают, что такую деятельность необходимо вести только по согласованию с властями, а правительство должно определить ее порядок и условия ведения, а также формы контроля за ней.

«Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя», — говорится в пояснительной записке к документу.

Для недопущения «негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс» депутаты предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования правом координировать образовательные организации и выдавать им соответствующие разрешения.

Еще одним пунктом законопроекта является запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной вражды. Последние, по мнению авторов инициативы, достигаются путем сообщения учащимся ложных сведений об исторических, религиозных и культурных традициях народов.