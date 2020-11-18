28 и 29 ноября на Другой сцене «Современника» пройдет премьера спектакля по пьесе «Фантазии Фарятьева» Аллы Соколовой. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

В постановке задействованы артисты разных поколений: Илья Лыков, Татьяна Лялина, Марина Хазова, Инна Тимофеева и Ксения Чигина. Также над спектаклем работали художница Надежда Скоморохова и композитор Арман Гущян.

Режиссером выступил Георгий Сурков, который отметил, что главная тема спектакля — жестокость, пронизывающая человеческие судьбы. Создатели исследовали природу жестокости и попытались разгадать, что именно в человеческом сердце деформируется, заставляя его черстветь и закрываться.

«Жестокость не как другой полюс любви, а как комфортная форма взаимодействия людей, даже самых близких, тех, кто, казалось бы, должен быть чуток и добр. Жестокость не просто не противопоставляется любви, но сливается с ней, становясь ее патологичным двойником и как будто переворачивая привычные ценности, такие как дом, семья, доверие и честность», — пояснили в театре.

Впервые «Фантазии Фарятьева» были поставлены на сцене «Современника» в 1977 году Лилией Толмачевой. Спектакль получил широкий успех у публики, а пьеса стала современной классикой. В 1979 году режиссер Илья Авербух снял экранизацию «Фантазий Фарятьева».