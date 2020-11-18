«Мы остались без работы»: российские промоутеры призвали власти спасти концертную отрасль

Промоутеры напомнили, что концерты не проводятся с марта 2020 года. Отменено большинство туров, с артистами разорваны контракты, концертные площадки либо работают в ограниченном режиме, либо закрылись совсем.

Концертные агентства попросили власти Москвы и Роспотребнадзор предпринять меры по поддержке индустрии культурно-массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в фейсбуке Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций.

«Мы не можем проводить мероприятия с загрузкой 25–50% зала. Для того, чтобы выйти в ноль, нам надо продать не менее 80% билетов. Чем концертный зал опаснее метро или магазина? Как оплачивать налоги, расходы, зарплаты музыкантам, аренды офисов?» — говорится в письме.

В тексте указано, что общий убыток отрасли на сегодняшний день составил 13 млрд рублей. Представители отрасли заявили, что без поддержки индустрию «ждет крах».

С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го в Москве запрещена работа кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время. Заведения не будут работать и в новогоднюю ночь. Министерство культуры также постановило приостановить работу выставок столичных федеральных музеев.

Ранее певец Валерий Меладзе призвал артистов не участвовать в съемках новогодних программ в протест против новых ограничений. По его словам, если работа артистов приостановлена такими мерами, то и принимать участие в съемках на телевидении тоже запрещено.