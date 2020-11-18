Apple наполовину снизит комиссию для большинства разработчиков в App Store

Apple снизит с 1 января следующего года комиссию в App Store для разработчиков, чей годовой доход от продаж приложений не превышает миллиона долларов. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление компании.

Вместо стандартных 30% комиссионных Apple будет брать у разработчиков половину от этой суммы — 15%. Ранее выплачивать сниженную комиссию можно было лишь со второго года. При превышении дохода в 1 млн долларов автоматически будет возвращена прежняя ставка.

Компания утверждает, что в новой программе сможет участвовать «подавляющее большинство» создателей приложений. Однако о какой именно доле из 28 млн зарегистрированных на платформе разработчиков идет речь, Apple не уточняет.

Для участия в программе им нужно будет подать специальную заявку. В скором времени компания выпустит дополнительную информацию об условиях участия. Почему снижение комиссии не будет автоматическим, также неизвестно.

По данным CNBC, в 2019 году Apple заработала на комиссиях для разработчиков около 50 млрд долларов. Только внутренние покупки в Fortnite принесли создателям iPhone 360 млн долларов в первые два года после релиза игры на iOS.

Завышенные, по мнению компании Epic (разработчика Fortnite), комиссии послужили причиной конфликта между ней и Apple. В результате игру выкинули из App Store. Подробнее о сути и истории конфликта можно прочитать здесь.