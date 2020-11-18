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Петербуржец нашел в обуви The North Face записку от заключенного из Китая. Компания начала проверку

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:07

Житель Петербурга Арслан Гибадуллин нашел в новой обуви бренда The North Face записку от китайского заключенного, в которой он просит о помощи. Об этом сообщает «Бумага».

Гибадуллин рассказал, что 12 ноября забрал со склада пару обуви, которую заказал в интернет-магазине «Траектория». Распаковав покупку, он нашел бумажный стикер, на котором по-английски написано: «Помогите, я в тюрьме в Китае, пожалуйста, помогите уйгуру».

Представители The North Face прокомментировали пост Гибадуллина в инстаграме, посоветовав «не обращать внимания» на находку, потому что это, скорее всего, «спам». Позже запись компании была удалена. В «Траектории» мужчине сказали, что получают заказы в запечатанном виде, в логистической компании «ЭМСК» это подтвердили и посоветовали обратиться в полицию.

Позже региональный менеджер The North Face Инна Рубанова заявила, что бренд не использует принудительный труд, а купленная им пара обуви «никогда не была в Китае». В компании уточнили, что обувь была произведена во Вьетнаме, после чего ее отправили на завод в Бельгии, а затем в Россию. При этом на коробке из‑под изделия указано, что производитель — компания VF International Sagl, которая зарегистрирована в Швейцарии.

Гибадуллину предложили заменить ботинки и отправить компании обувь вместе с оригинальной упаковкой, чеком и запиской. Он заявил, что пока не решил, как поступить, потому что его смутил ответ представителей The North Face.

Уйгуры — мусульманский народ, проживающий на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В регионе широко распространены репрессии против местных приверженцев ислама.

Ранее за съемки фильма «Мулан» в провинции Синьцзян раскритиковали компанию Disney. Пользователи соцсетей призвали бойкотировать картину, чтобы не поддерживать политику Китая в отношении уйгуров. Люди также высказались против создателей фильма, которые считают нормальным сотрудничество с государством, проводящим репрессии.

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