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Партнерам ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» начали поступать угрозы

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:45

В Петербурге правоохранительные органы начали угрожать партнерам ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», открытие которого было сорвано 12 ноября. Об этом организаторы мероприятия рассказали у себя в инстаграме.

По их словам, полиция оказывает давление на нескольких партнеров фестиваля и угрожает им закрытием. Причем этому подверглись даже те, «кто официально и партнерами-то не являлись».

Речь идет о кафе Zoom, которое закрыли по требованию Роспотребнадора. В «Бок о бок» уверены, что это случилось только потому, что заведение называется так же, как и онлайн-платформа, на которой проходят обсуждения кинофестиваля.

До этого организаторы мероприятия рассказывали, что им угрожали «досснуть сервера» для онлайн-показов, а также сорвать офлайн-показы. Автор одного из посланий прикрепил скриншот, на котором он «гордо позирует с бомбой и автоматом Калашникова». Оргкомитет тогда подал заявления в Следственный комитет, петербургскую прокуратуру и аппараты уполномоченных по правам человека в Петербурге и России.

«Бок о бок» должен был открыться в Петербурге на территории пространства «Пальма» вечером 12 ноября. Однако мероприятие пришлось отменить из‑за визита сотрудников Роспотребнадзора и полиции, которые в грубой форме потребовали освободить помещение.

Организаторы фестиваля назвали срыв показа «абсурдом и полным цирком». Они не согласны с нарушениями, которые якобы выявили полицейские и Роспотребнадзор. Например, оргкомитет обвинили в неправильной утилизации масок и перчаток, хотя утилизировать было нечего, поскольку кинопоказ не состоялся.

Организаторы «Бок о бок» намерены обратиться в суд из‑за срыва открытия. Все кинопоказы и мероприятия в рамках кинофестиваля проходят онлайн.

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