ФБК продал дверь в офис, которую неоднократно ломали силовики, за 122 тыс. рублей

Фонд борьбы с коррупцией продал на аукционе дверь в свой офис, которую неоднократно выламывали силовики, за 122 тыс. рублей. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на директора ФБК Ивана Жданова.

Имя покупателя неизвестно. Жданов отметил, что у них есть только адреса электронной почты и телефоны людей, участвовавших в торгах.

Кроме легендарной двери на аукционе выставлялись работы Олега Навального, брата основателя ФБК. Их продали на общую сумму в 152 тыс. рублей.

Дверь в офис фонда также украшена работой Навального. Он нарисовал на ней сотрудника организации «Роспыль» (название написано у него на эмблеме), который пилит болгаркой дверной замок.