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ФБК продал дверь в офис, которую неоднократно ломали силовики, за 122 тыс. рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 15:18

Фонд борьбы с коррупцией продал на аукционе дверь в свой офис, которую неоднократно выламывали силовики, за 122 тыс. рублей. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на директора ФБК Ивана Жданова.

Имя покупателя неизвестно. Жданов отметил, что у них есть только адреса электронной почты и телефоны людей, участвовавших в торгах.

Кроме легендарной двери на аукционе выставлялись работы Олега Навального, брата основателя ФБК. Их продали на общую сумму в 152 тыс. рублей.

Дверь в офис фонда также украшена работой Навального. Он нарисовал на ней сотрудника организации «Роспыль» (название написано у него на эмблеме), который пилит болгаркой дверной замок.

Недавно в московском офисе ФБК и студии «Навальный Live» прошли очередные обыски. Причиной стало уголовное дело, которое завели на директора фонда Ивана Жданова за то, что он отказался удалить с ютьюба фильм-расследование «Он вам не Димон».

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