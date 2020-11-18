Карты Google начали показывать информацию о загруженности городского транспорта

Теперь любой желающий может посмотреть, как много людей проезжают определенную станцию метро или насколько заполнен нужный автобус. Для этого приложение использует информацию о том, сколько телефонов (то есть людей) сейчас находится в отдельно взятом транспорте.

Карты Google начали показывать пользователям, насколько загружен городской транспорт, в реальном времени. Функция доступна и в России.

Ранее в картах работала функция, которая показывала, насколько может быть загруженным поезд в определенное время дня. Для этого применялись анонимизированные данные из истории геолокации пользователей.

Mashable отмечает, что возможность оценить загруженность транспорта стала одним из 250 обновлений, которые подготовили разработчики карт Google за время пандемии коронавируса. Например, приложение стало показывать информацию о больницах, где могут оказать помощь больным COVID-19, и каких мест стоит избегать, чтобы не допустить распространения инфекции.

Также Google планирует ввести функцию, позволяющую узнавать о загруженности разных общественных мест, например супермаркетов и ресторанов. Информация будет доступна «по ходу движения», то есть пользователю не придется вбивать название определенного места в поисковую строку.