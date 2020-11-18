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Хабиб Нурмагомедов запустит оператора мобильной связи Eagle Mobile

Семён Гудошников
Сегодня в 14:31

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов запустит в декабре виртуального оператора мобильной связи Eagle Mobile. Сперва он заработает в пилотном режиме в Москве, а в следующем году планирует расшириться на 15 регионов России. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Eagle Mobile Михаила Лехтмана.

В рамках программы лояльности абоненты будут получать мерч с автографами Нурмагомедова, эксклюзивные записи боев и возможность сфотографироваться с ним. Также, по словам Лехтмана, Хабиб будет лично отвечать за отсутствие скрытых списаний со счета, чем зачастую грешат другие операторы.

Eagle Moblie запустят на сети «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). Сам боец будет совладельцем и лицом компании, но участия в ее операционной деятельности принимать не будет. В планах оператора привлечь к 2023 году до 2 млн абонентов. Это собираются делать за счет лояльности и активности аудитории Нурмагомедова.

Лехтман говорит, что тарифная линейка будет строиться по модели объединения абонентов в различные группы (к примеру, подключение нескольких сим-карт к одному счету). Другие подробности о тарифах пока неизвестны, но в сохраненной кеш-версии сайта Eagle Mobile (сам ресурс сейчас недоступен) сказано, что абоненты смогут бесплатно звонить внутри сети и принимать звонки при отрицательном балансе. Также появится мобильное приложение, где можно будет настроить тарифный план.

Эксперты считают, что проект может пользоваться спросом у аудитории Нурмагомедова, но вряд ли достигнет высоких показателей. Для успешной конкуренции с другими виртуальными операторами ему нужно предложить эксклюзивный контент — например, уникальные фото и видео бойца.

24 октября Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Джастином Гейтжи. В речи после боя он заявил о завершении своей карьеры. По словам спортсмена, его мать не хотела, чтобы после смерти отца он принимал участие в боях. Хабиб обещал матери, что поединок с Гейтжи станет последним.

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