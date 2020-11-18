Книжный магазин «Маршак» запустил свой лейбл. На нем инди-артисты пишут песни на стихи детей

Независимый книжный магазин «Маршак» запустил проект «Турбина», в рамках которого российские инди-музыканты записывают песни на стихи, созданные детьми. Прочитать об этом подробнее, а также послушать первый трек можно здесь.

Таким образом на базе «Маршака» открывается музыкальный лейбл. Пока что на нем выпущена только одна песня. Это трек группы «Хадн дадн» «Контур любви», слова к которому написали дети — Варя Карпова и Федя Быстров.

Как рассказывают создатели, они собирают «пул текстов», написанных детьми, передают их инди-артистам — а те, в свою очередь, придумывают для них музыку. Для того чтобы поучаствовать в проекте, необходимо заполнить специальную форму на сайте — это могут сделать как родители детей, так и музыканты.