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Книжный магазин «Маршак» запустил свой лейбл. На нем инди-артисты пишут песни на стихи детей

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:53

Независимый книжный магазин «Маршак» запустил проект «Турбина», в рамках которого российские инди-музыканты записывают песни на стихи, созданные детьми. Прочитать об этом подробнее, а также послушать первый трек можно здесь.

Таким образом на базе «Маршака» открывается музыкальный лейбл. Пока что на нем выпущена только одна песня. Это трек группы «Хадн дадн» «Контур любви», слова к которому написали дети — Варя Карпова и Федя Быстров.

Как рассказывают создатели, они собирают «пул текстов», написанных детьми, передают их инди-артистам — а те, в свою очередь, придумывают для них музыку. Для того чтобы поучаствовать в проекте, необходимо заполнить специальную форму на сайте — это могут сделать как родители детей, так и музыканты.

«Мы не заставляем наших детей садиться и писать поэзию, мы говорим о том, что родителям стоит быть более внимательными и чуткими к своим детям. Именно так мы сможем получить тексты, которые перестанут быть детскими, не будут осмыслены как взрослые — поэзия, которая сокращает дистанцию между взрослостью и детством, где спонтанное детское творчество и бессознательное, замеченное родителем, становятся общественным культурным достоянием», — говорится на сайте «Турбины».

Организаторы лейбла считают, что разделения на детскую и взрослую поэзию не существует — есть только «мысль и чувство, зафиксированные в ней». Они также уверены, что детское бессознательное поможет родителям лучше понять, что происходит внутри их семьи.

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