Известный пилот реактивного ранца Винс Реффет погиб на тренировке в Дубае

Французский каскадер Винсент Реффет, известный полетами на реактивном ранце, разбился в Дубае во время тренировки. Об этом говорится в фейсбуке команды Jetman, куда входил Реффет.

Каскадеру было 36 лет, подробности его гибели не сообщаются. По факту случившегося проводится расследование.

«Винс был талантливым спортсменом, любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы с его семьей и всеми, кто знал его и работал с ним», — сказано в заявлении.

Реффет вырос в семье парашютистов и за свою карьеру выполнил множество трюков, включая прыжок с парашютом с самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа в Дубае.

Наиболее известен он полетами в составе команды Jetman, созданной швейцарским пилотом Ивом Росси. Вместе с Росси Реффет летал над набережной Дубая, заснеженными Альпами и рядом с крупнейшим в мире авиалайнером Airbus A380.