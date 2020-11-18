«Кому‑то это спасет жизнь»: Владимирский губернатор о своем решении лечиться от COVID-19 в Москве

Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что будет лечиться в московской частной клинике, а не местной поликлинике. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

Сипягина госпитализировали 17 ноября. До этого губернатор амбулаторно лечился во владимирской поликлинике. После того как коронавирус дал осложнение и Сипягина необходимо было перевести в стационар, он принял решение отказаться от услуг местной больницы и уехать лечиться в московскую частную клинику. По словам Сипягина, это может спасти кого‑то из владимирцев.

«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому‑то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь», — написал Сипягин.

Как пишет Znak.com со ссылкой на свои источники, Сипягина теперь лечат в «Медси». Эти данные журналистам подтвердили источники в клинике.

У «Медси» есть корпус в Отрадном, где проходят за свой счет лечение больные коронавирусом. Согласно официальному сайту компании, двухнедельное лечение в двухместной палате стоит 500 тыс. рублей, а в одноместной — 700 тыс. рублей. Люкс-палата за такой же срок обходится в 900 тыс. рублей, а люкс в ВИП-отделении — в 1 млн рублей. Один койко-день в двухместной палате стоит 50 тыс. рублей.