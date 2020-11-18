Челябинец продал квартиру, разрекламированную при помощи Квентина Тарантино

Житель Челябинска Александр Кайнов продал квартиру, которую до этого разрекламировал, прифотошопив к интерьеру Квентина Тарантино. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

Объявление о продаже трехкомнатной квартиры челябинец разместил в августе 2019 года. К нему Кайнов прикрепил фотографии, на которых голливудский режиссер осматривает жилплощадь: в восторге прохаживается по одной из комнат и показывает палец вверх в другой, в задумчивости стоит в ванной и разглядывает картины в прихожей.

Пост Кайнова сразу стал популярным среди пользователей фейсбука, про него написали некоторые СМИ. Тем не менее на то, чтобы продать квартиру, у Кайнова ушел год.