В России выявили за сутки 20 985 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1425 случаев меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях.