В России выявили за сутки 20 985 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1425 случаев меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 991 998. За сутки вылечились 25 179 человек, за все время — 1,5 млн. За сутки умерли 456 пациентов — это рекордный показатель, за весь период скончались 33 931 человек.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 55,6 млн человек, 1,3 млн из них умерли, 35,7 млн выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (11,3 млн). Далее Индия (8,9 млн), Бразилия (5,9 млн) и Франция (2 млн).