В Госдуме предложили признать митингами очереди на одиночные пикеты и тематические прогулки

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму два законопроекта, которые ужесточают требования к проведению митингов.

Первый запрещает проведение массовых мероприятий рядом со зданиями экстренных служб (к примеру, ФСБ и МВД), чтобы не парализовать их деятельность. В случае угрозы теракта или ЧП власти, согласно документу, смогут отменять или переносить акции.

Кроме того, депутат предлагает признавать публичным мероприятием очередь к одиночному пикету и даже «массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах», направленное на формирование мнений или выдвижение требований. К последим можно отнести тематические прогулки, наподобие тех, что организовывались ранее в центре Москвы.

«Изобретательность некоторых граждан на очень высоком уровне. Одиночное пикетирование должно быть одиночным. Когда участвует организованная группа, люди идут и сменяют друг друга, мы прекрасно понимаем, что это не один человек вышел и что это массовая акция. Значит, и регулировать ее надо с точки зрения массовой акции. Кого мы обманываем?», — пояснил Вяткин «Коммерсанту».

Законопроект также запрещает журналистам на митингах агитировать, собирать пожертвования или подписи, использовать символику или другие средства публичного выражения мнения. Им также нельзя, согласно документу, скрывать знак представителя СМИ.

Второй проект закона запрещает финансировать митинги иностранцам, НКО — иностранным агентам, россиянам младше 16 лет, анонимным жертвователям и юрлицам, зарегистрированным менее чем за год до этого.

«Ни для кого не секрет, что для поддержания определенной политической активности в России иностранные правительства и НПО выделяют внушительные суммы. По факту это форма грубого вмешательства во внутренние дела», — считает депутат.