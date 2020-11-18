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Неизвестные обыскали офис крупной компании, переодевшись в полицейских. Теперь СК проводит проверку

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:54

Неизвестные переоделись полицейскими и провели обыск в офисе московской компании «ОТС», которая организует электронные торги. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в обыске приняли участие шестером мужчин. Четверно из них пришли в гражданской одежде, а двое надели поверх гражданской одежды полицейскую форму. На ресепшене в бизнес-центре, где расположен офис «ОТС», они предъявили служебные удостоверения и постановление на обыск, подписанное следователем Симоновского межрайонного отдела ГСУ СКР по Москве Михаилом Терентьевым.

Мужчины представились сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

Как рассказала менеджер компании, единственная в тот момент находившаяся в офисе, в помещение зашли четыре человека в гражданском. Они спросили, где находится отчетность. Менеджер ответила, что финансовые документы хранятся на электронных серверах. После этого неизвестные ушли.

Двое оставшихся мужчин в форме в это время фотографировали друга на входе в офис «ОТС». Они старались, чтобы на фотографии попало название фирмы на дверях, уточняет «Коммерсант».
К тому моменту, как в офис компании приехал гендиректор Дмитрий Пангин, неизвестные ушли.

По словам Пангина, в Симоновском отделе Следственного комитета заявили, что не имеют отношения к этому обыску, а претензий к фирме у следователей нет. В главном московском управлении СК заявили, что в офис «ОТС» приехали неизвестные, представившиеся сотрудниками органов. УЭБиПК отрицает свое причастие к проведению обысков.

СК начал доследственную проверку. Если обыск провели настоящие полицейские, им могут вменить превышение полномочий, а если ненастоящие — то как минимум подделку документов.

Как рассказал Пангин, о произошедшем написало одно из СМИ, сославшись на постановление об обыске. В материале уточнялось, что обыск провели в рамках уголовного дела по статье об использовании полномочий вопреки законным интересам организации. Пангин уточнил, что «ОТС» подготовила иск к этому СМИ. Он заявил, что фейковый обыск организовали конкуренты компании.

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