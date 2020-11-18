В Госдуму внесли законопроект о праве на удаление общедоступных личных данных

Член думского комитета по информационной политике Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает использовать личные данные без согласия их владельца и позволяет требовать от оператора их удаления.

Согласно законопроекту, согласие гражданина должно включать список ресурсов оператора, на которых планируется размещать персональную информацию. Кроме того, оператор должен позволить лицу определить перечень общедоступных данных по каждой категории, указанной в согласии.

Россияне, согласно законопроекту, смогут запретить обрабатывать свои личные данные неограниченному кругу лиц. А оператор не сможет получить согласие на размещение персональной информации «по умолчанию или бездействию» ее владельца.

«Если законопроект будет принят, каждый сайт, на котором вы регистрируетесь, обязан будет спросить вас, что из данных о себе вы разрешаете публичить и передавать третьим лицам. А если сайт нарушит условия соглашения с вами — он получит штраф за нарушение обработки персональных данных», — пояснил Горелкин в своем телеграм-канале.

По мнению депутата, смысл законопроекта в том, чтобы каждый сам решал, какую информацию и на каких условиях готов предоставить интернет ресурсу. «А главное, чтобы мог ее удалить по своему желанию», — заключил он.