Рэпера Лила Уэйна обвинили в незаконном хранении оружия

Прокурор в южном округе американского штата Флорида предъявил рэперу Лил Уэйну обвинения в незаконном хранении оружия. Об этом сообщил TMZ.

Музыканту грозит серьезный тюремный срок — до десяти лет, если его признают виновным. Для артиста он станет уже не первым — в 2009 году Лил Уэйн был осужден также за незаконное хранение оружия. Он вышел на свободу в ноябре 2010 года.

В декабре 2019 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в самолете Уэйна в аэропорту Майами позолоченный пистолет и наркотики. По словам адвоката рэпера Говарда Сребника, Уэйна не обвиняют в использовании найденного оружия.

«Обвинение состоит в том, что, поскольку он был осужден за уголовное преступление в прошлом, ему запрещено владеть огнестрельным оружием», — добавил Сребник. Суд над музыкантом начнется в декабре 2020 года.

В феврале Лил Уэйн выпустил новый альбом «Funeral», он стал для артиста уже тринадцатым. В марте рэпер Lil Baby представил клип на трек «Forever», в записи которого принял участие Уэйн.