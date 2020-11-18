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Спайк Ли снимет мюзикл о препарате «Виагра»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:29

Американский режиссер Спайк Ли, известный по фильмам «Черный клановец» и «Не пойман — не вор», снимет мюзикл о фармацевтической компании Pfizer и ее знаменитом препарате «Виагра». Об этом сообщил Deadline.

Ли написал сценарий к картине вместе с британским драматургом Кваме Квей-Армахом. Песни и музыку к фильму создадут Стю Стюарт и Хайди Родвальд. Мюзикл будет основан на статье Дэвида Кушнера «Вверх: нерасказанная история парней, которые придумали виагру», опубликованной в журнале «Esquire».

Фильм расскажет об открытии компании Pfizer и запуске препарата для лечения эректильной дисфункции, который изначально предлагали принимать от сердечной боли в груди. Мюзикл покажет, как маленькие голубые таблетки «Виагры» стали популярны во всем мире.

Кушнер выступит исполнительным продюсером картины вместе с Джоанной Ли из кинокомпании Jackson Pictures. Для Спайка Ли фильм о создании «Виагры» станет первым мюзиклом в карьере. Режиссер поблагодарил свою мать за желание поработать в этом жанре.

«Она была синефилом. Слава богу, она не слушала мои постоянные жалобы на мюзиклы. Так что, наконец, вступая в свое четвертое десятилетие в качестве режиссера, я буду режиссером танцевального, постоянно поющего мюзикла. И я не могу дождаться», — сказал он.

В мае Спайк Ли снял короткометражный фильм о своей любви к Нью-Йорку. В июне на Netflix появилась военная драма режиссера «Da 5 Blood», а HBO анонсировал выход концертного фильма Ли, основанного на бродвейском мюзикле Дэвида Бирна «Американская утопия».

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