В сети появился трейлер мультфильма «Бэтмен: Душа дракона»

Ролик показывает фрагменты из новой картины, которая выйдет в январе 2021 года. Она будет посвящена противостоянию супергероя и фанатиков из таинственного культа Кобры, которое развернется в 1970-х годах.

В сети опубликовали трейлер мультфильма «Бэтмен: Душа дракона» режиссера Сэма Лью . Он появился на ютьюб-канале IGN.

Брюсу Уэйну будут помогать мастера восточных единоборств Леди Шива, Бен «Бронзовый тигр» Тернер, Ричард Дракон и их учитель О-сенсей. По словам создателей фильма, он станет «сверхъестественной феерией боевых искусств».

Сценарий анимационной лент написал Джереми Адамс. Роли озвучили Дэвид Джинтоли, Марк Дакаскос, Келли Ху, Майкл Джей Уайт и Джеймс Хонг.

Новый художественный фильм о Бэтмене выйдет осенью 2021 года — в нем главного героя сыграет Роберт Паттинсон. Посмотреть трейлер картины можно здесь. А увидеть вновь Бена Аффлека в роли супергероя можно будет в новом фильме про Флэша.