Авиакомпания Lufthansa откажется от бесплатного питания на части рейсов

Немецкая авиакомпания Lufthansa с весны 2021 года откажется от бесплатного питания и напитков на ближнемагистральных и среднемагистральных рейсах. Об этом перевозчик сообщил на своем официальном сайте.

Также еда и напитки перестанут быть доступны пассажирам дочерних авиакомпаний Lufthansa — Swiss, Austrian и Brussels Airlines. Путешественники, впрочем, смогут приобрести на борту блюда из каталога — перевозчики обещают сделать их более экологичными и разнообразными.

Ранее большинство крупных авиакомпаний предлагали питание бесплатно. На платной основе оно предоставлялось, в основном, у лоукостеров. Однако в период пандемии коронавируса перевозчики вынуждены сокращать расходы.