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В Варшаве анализы на коронавирус будут доставлять дроны

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:50

В Варшаве анализы на коронавирус будут доставлять с помощью дронов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на создателя специальной беспилотной системы Славомира Хучала.

По словам Хучалы, дроны будут курсировать между временным госпиталем для больных COVID-19 на Национальном стадионе и Центральным госпиталем МВД. Они смогут перевозить любые грузы, в том числе биологические материалы — беспилотники оборудованы контейнерами с системой поддержания необходимой температуры.

«Уже проведен технический полет между госпиталями. Дрон преодолевает необходимое расстояние в среднем за восемь минут в зависимости от направления и скорости ветра», — рассказал Хучала.

Беспилотники начнут летать сразу после того, как получат необходимые разрешения на передвижение по городу. «Мы готовы уже сейчас. Все зависит от логистики и разрешений. Мы будем летать в пространстве, закрытом для полетов», — отметил Хучала.

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