Чем пахло в европейских городах в XVI–XX веках? Ученые попытаются воссоздать эти ароматы

Историки и эксперты в области искусственного интеллекта из Великобритании и стран ЕС создадут библиотеку запахов старой Европы. Проект Odeuropa, на который будет потрачено 2,8 млн евро, запустится в начале следующего года, передает The Guardian.

В рамках исследования ученые и парфюмеры будут воссоздавать ароматы, которые преобладали в европейских странах с XVI до начала XX века. Первым шагом станет создание нейросети, которая будет искать в книгах описание запахов и изображения ароматических предметов.

«Это может привести нас к разным ароматам, будь то использование трав, таких как розмарин, для защиты от чумы или нюхательной соли, используемой в XVIII–XIX веках как лечение от припадков и обмороков», — отмечает исследователь Уильям Туллетт.

Исследование начнется в следующем январе и продлится три года. Его результаты будут переданы химикам и парфюмерам, после чего они попытаются восстановить запахи прошлого. Библиотека ароматов позволит узнать, чем пахла Европа столетия назад и как менялось отношение ее жителей к тем или иным запахам. Также запахи смогут использовать в музеях для воссоздания атмосферы прежних времен.