Квентин Тарантино напишет книгу-продолжение фильма «Однажды… в Голливуде»

Американский режиссер Квентин Тарантино напишет две книги, которые выпустит летом издательство Harper. Об этом сообщил Deadline.

Тарантино напишет книгу-продолжение к своему фильму «Однажды… в Голливуде», в котором снялись Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Роман расскажет о событиях, произошедших до действия картины. По словам издания, он «вдохнет новую жизнь» в уже полюбившихся персонажей. Книга выйдет в электронном и печатном виде.

Кроме того, режиссер создаст нон-фикшн книгу о кино. Она будет называться «Cinema Speculation». По словам издателя, книга станет «глубоким погружением в кино 1970-х годов, богатой смесью эссе, рецензий, личных сочинений и дразнящих «что, если» от одного из самых знаменитых кинематографистов и самого преданного поклонника кино».

«В семидесятые года романы о кино были первыми взрослыми книгами, которые я читал. И по сей день я испытываю огромную привязанность к этому жанру. Поэтому, как поклонник киноновеллизации, я горд объявить о своем вкладе в этот часто маргинализированный, но любимый литературный поджанр», — сказал Тарантино.