Второе место в топ-100 занял хит Робина Шульца и Lilly Wood & The Prick 2014 года «Prayer In C». На третьей строчке оказалась песня «Let her Go» группы Passenger.

В десятку самых популярных треков также вошли «Wake Me Up» Avicii, «Lean on» Major Lazer, «Thinking Out Loud» Эда Ширана, «Cheap Thrills» Sia, «Somebody That I Used to Know» Gotye, «This Girl» Kungs, Cookin’ on 3 Burners и «Take Me to Church» Hozier. Весь список доступен на Apple Music.

Этим летом Shazam рассказал, какие песни оказались наиболее популярными среди россиян в первой половине 2020 года. Тогда рейтинг возглавила песня «August» белорусской группы Intelligency.