Турция закрывает рестораны и вводит комендантский час «выходного дня» из‑за коронавируса

Правительство Турции усиливает меры по борьбе с коронавирусом из‑за роста заболеваемости в стране. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Согласно новым ограничениям, ресторанам и барам по всей Турции придется закрыться для посетителей — работать можно будет только на вынос. Кинотеатрам запретили работать как минимум до конца года, а спортивные мероприятия по-прежнему будут проводиться без зрителей.

Кроме того, власти продлили до конца года дистанционное обучение в школах, а по выходным для всех ввели комендантский час — выход на улицу будет запрещен с 20.00 до 10.00. Торговые центры, рынки и парикмахерские смогут работать только с 10 до 20 часов.

«Если эпидемия продолжит усиливаться, то меры, которые вызывают болезненные последствия для всех нас, неизбежно вернутся в повестку дня», — заявил Эрдоган.

За последние сутки в Турции зафиксировали 3819 новых случаев коронавируса, а также 103 смерти. Последний раз такие показатели наблюдались в апреле. Общее количеств заболевших COVID-19 в Турции на сегодняшний день достигло 156 692.