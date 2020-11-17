Винзавод «Массандра» выставили на продажу за 5,3 млрд рублей

Власти Крыма выставили на продажу акции винодельческого и виноградарского объединения «Массандра», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные «Единой электронной торговой площадки».

Начальная стоимость лота составляет 5,3 млрд рублей. Шаг аукциона — 26 млн рублей. Заявки на покупку акций винзавода «Массандра» принимают до 8 декабря. Сам аукцион пройдет 14 декабря.

На данный момент «Массандра» полностью принадлежит властям республики. В начале октября винзавод был преобразован в акционерное общество.