Хлоя Грейс Морец vs мышь: вышел первый трейлер фильма «Том и Джерри»

Вышел трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» от Warner Bros. Картина представляет собой смесь анимации и игры живых актеров.
По сюжету сотрудница престижного отеля Кайла (Хлоя Грейс Морец) пытается выдворить мышонка Джерри, который рискует испортить предстоящее свадебное торжество. За ее «успехами» пристально следит суровый мистер Терренс (Майкл Пенья) — управляющий отеля. Когда девушка понимает, что одной ей не справиться, она зовет на помощь уличного кота Тома.
«Потрясающее сочетание классической анимации и игрового кино переносит новые приключения Тома и Джерри на большие экраны и расширяет поле битвы легендарных героев, вынуждая их совершить невозможное: объединиться, чтобы спасти ситуацию», — говорится в описании трейлера.
Режиссером фильма выступил Тим Стори («Фантастическая четверка», «Шафт»). Помимо Морец и Пеньи в фильме снялись Кен Джонг, Роб Дилейни и другие актеры.
Выход картины на большие экраны запланирован на 2021 год.