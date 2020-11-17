Хлоя Грейс Морец vs мышь: вышел первый трейлер фильма «Том и Джерри»

По сюжету сотрудница престижного отеля Кайла ( Хлоя Грейс Морец ) пытается выдворить мышонка Джерри, который рискует испортить предстоящее свадебное торжество. За ее «успехами» пристально следит суровый мистер Терренс ( Майкл Пенья ) — управляющий отеля. Когда девушка понимает, что одной ей не справиться, она зовет на помощь уличного кота Тома.

Вышел трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри» от Warner Bros. Картина представляет собой смесь анимации и игры живых актеров.

«Потрясающее сочетание классической анимации и игрового кино переносит новые приключения Тома и Джерри на большие экраны и расширяет поле битвы легендарных героев, вынуждая их совершить невозможное: объединиться, чтобы спасти ситуацию», — говорится в описании трейлера.

Режиссером фильма выступил Тим Стори («Фантастическая четверка», «Шафт»). Помимо Морец и Пеньи в фильме снялись Кен Джонг, Роб Дилейни и другие актеры.

Выход картины на большие экраны запланирован на 2021 год.