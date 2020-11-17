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Twitter запустил свой аналог сторис 18:30
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Умер режиссер Роман Виктюк 17:08
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Смерть Романа Виктюка, иск против создателей «Цоя» и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:56

Ушел из жизни режиссер и народный артист Роман Виктюк. Ему было 84 года.

В России за сутки выявили 22 410 случаев коронавируса. Умерло рекордное количество пациентов — 442.

На фоне роста заболеваемости власти Москвы продлили дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов еще на две недели. Сергей Собянин утверждает, что эта мера эффективна в борьбе с пандемией.

У Дмитрия Пескова спросили, как Кремль намерен помочь артистам во время пандемии. Он ответил, что никак.

«Республика» подала заявление о банкротстве. Сеть книжных не справилась с падением продаж на фоне COVID-19.

Россия попала на 76-е место в рейтинге процветания — он измеряет уровень благополучия государств. В то же время страна побила рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет.

На Аляске самолет насмерть сбил медведя при посадке. В авиакомпании сказали, что это первый подобный случай.

Стена крепости в Дербенте разрушилась из‑за дождей. В местной мэрии заявили, что не могут проводить ремонт самостоятельно, поскольку это зона ответственности Минкультуры.

Сын Виктора Цоя подал иск на Алексея Учителя и прокатчиков фильма «Цой». Если суд вынесет решение в пользу истца, режиссеру придется изменить фильм уже после выхода в прокат.

Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Четверо членов экипажа перешли на борт Международной космической станции.

В Китае 61-летний британский консул спас тонущую китайскую студентку. Рядом находилась толпа людей, но он оказался единственным, кто прыгнул в реку.

Лингвисты перечислили слова, появившиеся в пандемию. Среди них — ковидло, голомордые, гречкохайп и маскобесье.

Twitter запустил новую функцию Fleets — это аналог сторис в Instagram. С ее помощью пользователи смогут выкладывать текстовые сообщения, фото или видео, которые будут исчезать через 24 часа.

Барак Обама поделился плейлистом любимых песен периода его президентства. В коллекцию вошли «My 1st Song» Jay-Z и «Luck Be a Lady» Фрэнка Синатры.

Телеканал The CW выпустит сериал «Чудо-девушка». Он расскажет о приключениях латиноамериканской супергероини.

Jager Music Awards в этом году состоится онлайн — в формате премьеры документально-художественного фильма. Мероприятие пройдет 18 ноября, в 20.00 по московскому времени.

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